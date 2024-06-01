باحثة في المصريات: المصريون القدماء أول من اكتشفوا علاج الأورام

قالت الدكتورة بسمة الصقار الباحثة في المصريات، إنّ الاكتشاف الذي تم خلال اليومين الماضيين بالعثور على جمجمتين لقدماء المصريين، يؤكد أنّ المصريين القدماء أجروا عمليات جراحية لاستئصال ورم في عظام الجمجمة، مشيرة إلى براعتهم في تشخيص تلك النوعية من الأمراض دون أشعة مقطعية أو غيرها، ما يؤكد أنهم كانوا على دراية قوية جدا بأشكال الخلايا في الجسم.

استئصال الأورام السرطانية عند قدماء المصريين

وأوضحت الباحثة في المصريات في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN»، أنّ المصريين القدماء عرفوا أنّ السرطان يُعالج باستئصال الورم نفسه، وهو تطور كبير في الطب وقتها، لأنه تم اكتشافه قريبا.

برديات تحتوي على أسرار عن الطب قديما

وأشارت إلى أنه قد يكون هناك تقنيات وقتها استطاعوا من خلالها إجراء تلك العمليات الجراحية، ما ساعدهم على التقدم والتطور الكبير في الطب وأيضا الهندسة، عكس ما يحدث الآن من خلال تطوير الأجهزة ومساعدتها في اكتشاف الأمراض، وهناك إحدى البرديات المهمة التي تحتوي على أسرار كثيرة عن الطب في الحضارة المصرية القديمة.