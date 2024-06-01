البابا تواضروس عن عيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر: بركة لحاضر ومستقبل البلد

قدّم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تهنئة خاصة للمصريين بمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتتميّز به عن كنائس العالم.

وأوضح البابا في فيديو بثه المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذا العيد يعكس بركة وتاريخ مصر، مشيدًا بالاهتمام الحكومي بمسار رحلة العائلة المقدسة وتوثيقها في 20 محطة.

وأكّد بطريرك الكنيسة أن هذا العيد يمثل بركة لحاضر ومستقبل مصر، معبّرًا عن فرحته بمشاركة الأحباء هذا الاحتفال، مُشيرًا إلى الانتشار العالمي للمصريين وتميّزهم بهذا العيد.

احتفال الكنيسة بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر

وتحتفل الكنيسة المصرية في الأول من يونيو من كل عام بعيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر، إذ سلكت العائلة مسارًا خاصًا هربًا من بطش الملك هيرودس، حيث زارت العديد من المدن والمواقع الرمزية مثل الفرما، تل بسطة، مستطردا، بلبيس، ومنية سمنود، حيث نالت مباركة المسيح وحفاوة أهل المدن والقرى التي مروا بها.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر من خلال عرض الفيلم الوثائقي «أم الدنيا»، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.