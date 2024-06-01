تفاصيل احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، وذلك من خلال أداء طقوس وصلوات.

عرض فيلم «أم الدنيا» خلال احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية عيد دخول العائلة المقدسة أرض بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسيجري عرض الفيلم الوثائقي «أم الدنيا» من أعمال منصة «WATCH IT» الأصلية وذلك مساء اليوم السبت، بحضور الدكتور أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب للشركة، وممثل منظمة اليونيسكو في مصر وعدد من السفراء الدوليين.

وكان البابا تواضروس الثاني التقى نشوى جاد الحق الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الرقمية‏ WATCH IT، ووفدًا من الشركة حيث تم عرض ما تم الانتهاء منه في سلسلة أفلام وثائقية تحت عنوان «أم الدنيا»، حيث أن الجزء الثاني يستعرض «رحلة العائلة المقدسة في مصر» ورسالة السيد المسيح داخل وخارج مصر، ووصول القديس مرقس إلى مصر، وعصر الشهداء مع بدايات فكرة الرهبنة في الأديرة، وسوف يتم عرض الفيلم قريبًا على منصة ‏WATCH IT.