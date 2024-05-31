الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر غدا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، غدا السبت، الموافق 1 يونيو، حيث تقيم الكنائس قداسات واحتفالات، مع تقديم محاكاة لموكب العائلة المقدسة، بالإضافة إلى عدد من الترانيم الروحية.

احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالية دخول العائلة المقدسة أرض مصر، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وسيجري عرض الفيلم الوثائقي «أم الدنيا» من أعمال منصة «WATCH IT» الأصلية وذلك مساء السبت الموافق 1 يونيو، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واستقبلت اليوم كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا، أسرة التربية الكنسية بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكفر الشيخ، والتي نظمت احتفالية بمناسبة عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر قدمت خلاله محاكاة لموكب العائلة المقدسة، بالإضافة إلى عدد من الترانيم الروحية.

ومن المقرر أن يترأس الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق، القداس الإلهي احتفالات مطرانية الزقازيق ومنيا القمح بقدوم العائلة المقدسة إلى مدينة بسطا، صباح السبت الأول من يونيو، بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا بالمطرانية.

وبمناسبة عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، دعت كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية بالريدانية، الأقباط لحضور القداس الإلهي الذي يترأسه الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، ذلك صباح غداً السبت الموافق 1 يونيو في الساعة 8 صباحاً.

وتنظم إيبارشية حلوان برئاسة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو، احتفالا تحت عنوان أيقونة السلام بالتعاون مع جامعة حلون برئاسة الدكتور السيد قنديل، وتنظم الاحتفالية في الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق الأول من يونيو، بالصالة المغطاه بجامعة حلوان.