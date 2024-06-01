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أستاذ علوم سياسية: مقترح بايدن بشأن غزة محاولة أمريكية لتصدر المشهد

كتب:

منى صلاح
12:38 م | السبت 01 يونيو 2024
الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية

الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن الوضع في غزة لا يزال صعبًا، وبعد انسحاب الاحتلال من شمال غزة أمس انقشع ظلام الاحتلال، ليتم انتشال جثث شهداء أكثر من 70 مدني وجزء كبير منها تحلل، وبقي فقط بقايا أجسادهم الطاهرة.

وتابع «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ هؤلاء الشهداء هم جزء من الذين عددناهم مفقودين، ووصلت أعدادهم إلى 15 ألف مفقود، وجزء كبير منهم قد يكون بمقابر جماعية كما رأينا في الشمال، وقصف الاحتلال لا يزال متواصلاً في وسط غزة ليُستشهد أكثر من 50 شخصًا.

وأوضح أن المقترح الأمريكي الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو نفسه الورقة التي قدمتها مصر سابقا ووافقت عليها حركة حماس وتهرب منها الاحتلال، وبالتالي ما يحدث الآن هو محاولات أمريكية لتصدر المشهد خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.

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