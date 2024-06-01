توصية برلمانية بتحصيل ضريبة على «الأوفر برايس» من معارض السيارات 

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال تقرير اللجنة حول الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2024/2025، باتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل ضريبة على الأرباح التجارية من وكلاء مصنعي السيارات المحلية التي تمثل الفرق بين سعر البيع المعلن بالمصنع والزيادة السعرية عليه بمعارض السيارات.

تحصيل الضريبة على قيمة الفاتورة

وكانت اللجنة ناقشت أهمية تحصيل الضريبة على قيمة الفاتورة والأوفر برايس وفق سعر البيع النهائي للسيارة، خاصة أن كثير من المعارض لا تضع أحيانا «فارق السعر»، مما يستوجب مراجعة وضرورة التحصيل من مصلحة الضرائب.

التقرير النهائي حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في الجلسة العامة خلال اليومين المقبلين التقرير النهائي حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025 وإقرار قانون ربط الموازنة، إضافة إلى 50 قانونا بربط موازنات الهيئات الاقتصادية وهيئة الإنتاج الحربي ووزارة العدل.