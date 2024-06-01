سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات الصباحية بمحال الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 1-6-2024، وفق بيانات الأسعار من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون»، 3110 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في منتصف التعاملات الصباحية نحو 3554 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات نحو 2666 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجّل نحو 24 ألفًا و880 جنيهًا دون سعر المصنعية والضريبة.

جاءت الأسعار عقب انخفاض الطلب على الذهب الفترة الحالية، وتراجع السعر العالمي وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2327 دولارًا.