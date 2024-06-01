عاجل.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب بمحلات الصاغة: تعرف عليها

شهدت أسعار الذهب حالة من التراجع خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 1-6-2024، داخل محلات الصاغة، حيث سجل عيار 21 انخفاضًا بنحو 15 جنيهًا تقريبا، وبلغ سعره نحو 3100 للبيع.

سعر الذهب اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم السبت، في محال الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وفقًا لآخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر قيمة 3542 جنيهًا للبيع، و3514 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

جاء سعر الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم مسجلًا قيمة 3100 جنيه للبيع، و3075 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2657 جنيهًا للبيع، و2635 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 2066 جنيهًا للبيع، و2050 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وتراوح سعر الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة ما بين 1771 جنيهًا للبيع، و1757 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في الأسواق المصرية نحو 24800 جنيهًا للبيع، و24600 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

كما سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2328 دولارًا للبيع، و2327 دولارًا للشراء.