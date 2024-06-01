تراجع سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2024 في مصر.. «اعرف عيار 21 بكام»

سجل سعر الذهب اليوم السبت 1-6-2024، تراجعًا في محال الصاغة، فيما انخفض الجرام عيار 21 بقيمة 10 جنيهات، عند مستوى 3105 جنيهات بدلا من 3115 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم، في محال الصاغة، وفقًا لآخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، حسب نوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة نحو 3549 جنيًها للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 3105 جنيهات للبيع، دون مصنعية.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2661 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2070 جنيهًا للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بمحال الصاغة، نحو 24840 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2325 دولارًا للبيع.