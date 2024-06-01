«خطة النواب»: 3 مليارات جنيه زيادة في مخصصات العلاج على نفقة الدولة

أعلن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة بالاتفاق مع الحكومة، دعمت موازنة وزارة الصحة بزيادة 3 مليارات جنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة، حيث كانت تبلغ في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025 المقدم من الحكومة نحو 10.901 مليون جنيه مقابل 8.091 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 24.7%، وزيادة مليار جنيه إضافية لمخصصات الأدوية، حيث كانت مخصصات الصحة بالموازنة المقدمة من الحكومة نحو 495.6 مليار جنيه.

موازنة التربية والتعليم

وأضاف «سالم»، أنه تم زيادة ودعم موازنة التربية والتعليم بمبلغ 500 مليون جنيه لباب الأجور كحافز تخصص لمدرسي وموجهي ووكلاء ومديري رياض الأطفال والمدارس الابتدائية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الأول الإعدادي، ودعم وزارة التعليم العالي بزيادة على المخصصات بقيمة 4 مليارات جنيه إضافية لشراء مستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، وزيادة أخرى بقيمة 62 مليون جنيه لتجديد ترخيص مايكروسوفت وكانت موازنة التعليم المقدمة من الحكومة نحو 858 مليارا جنيه.

وتبدأ الجلسة العامة بمجلس النواب غدا الأحد، لمناقشة العامة للموازنة العامة للسنة المالية، حيث تم زيادة مخصصات الدعم لتبلغ 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية، و215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات.

موازنة الدعم والحماية

وتتضمن الموازنة الجديدة أيضا زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار، و40 مليار جنيه لتكافل وكرامة، وتبلغ مخصصات الأجور 635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية.