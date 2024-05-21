«خطة النواب» تناقش موازنات مهمة.. بينها اقتصادية قناة السويس و«الاستثمار»

قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إنّ اللجنة ستبدأ من اليوم حتى الخميس المقبل، مناقشة الموازنة العامة للدولة وموازنة البرامج والأداء لعدة جهات.

وتتضمن المناقشات، مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن العام المالي 2024-2025 اليوم.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن العام المالي 2024-2025، غدا.

مناقشة موازنة الهيئة المصرية للبترول

وأضاف أنّ يوم الخميس الموافق 2024-5-23 يتم مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول - ووزارة العدل والجهات التابعة لها - والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2024-2025.