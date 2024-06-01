بالأرقام.. موازنة العام المالي الجديد تتضمن زيادة الأجور والمنح الاجتماعية (مستند رسمي)

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، في الجلسة العامة غدا، إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة، عن السنة المالية 2024/ 2025، بزيادة تصل إلى تريليون جنيه.

ونستعرض تفاصيل موازنة العام المالي الجديد لمصر، إذ تتضمن زيادة الأجور والمنح الاجتماعية.

كما يستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة وتوصياتها حول الموازنة العامة، بالإضافة إلى تقرير اللجنة حول خطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية ذاتها، وتوصيات اللجنة.

الجلسة العامة

كما تنظر الجلسة العامة، قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو.