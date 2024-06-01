الفصائل الفلسطينية تكذب رواية الاحتلال وتنشر فيديو لأسرى إسرئيليين في جباليا

تحت عنوان «ما سمح بنشره».. بثت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو جديد، يوثق العملية العسكرية التي قامت بها في جباليا الأسبوع الماضي، وأسفرت عن أسر عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

كمين نفق الفصائل الفلسطينية

بدأ مقطع الفيديو الذي نشرته الفصائل الفلسطينية وتداوله عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا، بالعملية العسكرية التي تمت يوم السبت 25 مايو الماضي، في مخيم جباليا.

وقالت الفصائل إنها استدرجت قوة إسرائيلية إلى داخل أحد الأنفاق، حيث قام العدو بادخال طائرة درون في عين النفق لاستكشافة، ولم تتمكن من رصد المجاهدين داخله، وبمجرد خروجها من النفق، اتجه رجال المقاومة إلى مكان الكمين.

الله أكبر .. فيديو تاريخي من كتائب القسام عن عملية جباليا التاريخية ٢٥ - ٥



למשפחות ההרוגים והשבויים .. לא תאמינו לממשלהתכם והצבא שלכם

لعائلات القتلى والأسرى.. لا تصدقوا حكومتكم ولا جيشكم#الوقت_ينفد#הזמן_אוזל#حكومتكم_تكذب #ממשלתים_שקרנית pic.twitter.com/fXskGhsrql — Free Palestine (@M0_Gooner) June 1, 2024

واشتبك رجال المقاومة مع الجنود الإسرائيليين من المسافة صفر داخل النفق، وكانوا قد كمنوا النفق وزرعوا بداخلة عدد من العبوات المموهة، حيث قامت القوة الإسرائيلية بإدخال قوة إسناد داخل النفق، وبعد أن تجاوزت إحدى العبوات وأصبحت في مرمي النار، تم إطلاق الرصاص عليها من مسافة صفر، وجرى تفجير العبوة في القوة.

توثيق أسر عدد من جنود الاحتلال

وبحسب الفصائل فقد تم تفجير النفق وانسحبت المقاومة من داخل النفق، وأوقعت القوتين بين قتيل وجريح وأسر.

ووثق مقطع الفيديو عملية أسر بعض الجنود الإسرائيليين، والاستيلاء على عتادهم وأسلحتهم، مع نشر صور لسحل الجنود.

ونشرت الفصائل صورة لأحد أفراد القوة المستهدفة، وتبعتها بتعليق، جثته في قبضتنا أنتم تعرفون هويته، لماذا تكذبون على جمهوركم.