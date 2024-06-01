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الفصائل الفلسطينية تكذب رواية الاحتلال وتنشر فيديو لأسرى إسرئيليين في جباليا

كتب:

منى السعيد
08:14 م | السبت 01 يونيو 2024
الفصائل الفلسطينية توثق أسر عدد من الجنود الإسرائيليين

الفصائل الفلسطينية توثق أسر عدد من الجنود الإسرائيليين

تحت عنوان «ما سمح بنشره».. بثت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو جديد، يوثق العملية العسكرية التي قامت بها في جباليا الأسبوع الماضي، وأسفرت عن أسر عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

كمين نفق الفصائل الفلسطينية

بدأ مقطع الفيديو الذي نشرته الفصائل الفلسطينية وتداوله عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا، بالعملية العسكرية التي تمت يوم السبت 25 مايو الماضي، في مخيم جباليا.

وقالت الفصائل إنها استدرجت قوة إسرائيلية إلى داخل أحد الأنفاق، حيث قام العدو بادخال طائرة درون في عين النفق لاستكشافة، ولم تتمكن من رصد المجاهدين داخله، وبمجرد خروجها من النفق، اتجه رجال المقاومة إلى مكان الكمين.

واشتبك رجال المقاومة مع الجنود الإسرائيليين من المسافة صفر داخل النفق، وكانوا قد كمنوا النفق وزرعوا بداخلة عدد من العبوات المموهة، حيث قامت القوة الإسرائيلية بإدخال قوة إسناد داخل النفق، وبعد أن تجاوزت إحدى العبوات وأصبحت في مرمي النار، تم إطلاق الرصاص عليها من مسافة صفر، وجرى تفجير العبوة في القوة.

توثيق أسر عدد من جنود الاحتلال

وبحسب الفصائل فقد تم تفجير النفق وانسحبت المقاومة من داخل النفق، وأوقعت القوتين بين قتيل وجريح وأسر.

ووثق مقطع الفيديو عملية أسر بعض الجنود الإسرائيليين، والاستيلاء على عتادهم وأسلحتهم، مع نشر صور لسحل الجنود.

ونشرت الفصائل صورة لأحد أفراد القوة المستهدفة، وتبعتها بتعليق، جثته في قبضتنا أنتم تعرفون هويته، لماذا تكذبون على جمهوركم.

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