إسرائيل تحت النار.. الصواريخ تحاصر تل أبيب والسرطان يتفشى بين المستوطنين

أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية قوية ضد مستوطنات غلاف غزة، وأماكن تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، فيما تعرضت المستوطنات الشمالية لضربات صاروخية من الجنوب اللبناني، لتصبح إسرائيل محاصرة من الاتجاهين.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية قوية ضد مستوطنات غلاف غزة، في فيديو انتشر على نطاق واسع، يظهر سماء تل أبيب مليئة بالصواريخ المضيئة التي أطلقتها الفصائل، بينما وصفت بأنها «أذهلت بنيامين نتنياهو».

بعد أكثر من 8 شهور للحرب على غزة، كتائب القسام تذهل نتنياهو وتطلق رشقة صاروخية قوية من شمال القطاع بإتجاه غلاف غزة pic.twitter.com/iPJqQvHxRq — Osama (@Osama15442024) May 31, 2024

صافرات الإنذار لا تتوقف

ودوت صافرات الإنذار منذ ساعات في مستوطنة كيسوفيم وعدد من مستوطنات غلاف غزة، بينما سيطر اللون الأحمر على المستوطنات، في إشارة إلى رشقة صاروخية تستهدف المنطقة.

وفي وقت سابق، من أمس الجمعة، أطلقت الفصائل الفلسطينية قذيفة قوية استهدفت تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وذلك في أثناء افتراش 7 جنود للأرض بجانب آلياتهم العسكرية، وأظهرت المشاهد القذيفة وهي تنفجر، بينما يسقط جنود الاحتلال قتلى.

وفي المناطق الشمالية لفلسطين المحتلة مع الحدود اللبنانية، جرى إطلاق صواريخ على مستوطنات الشمال، ودوت صافرات الإنذار، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع إصابات في صفوف الجنود.

38 قتيلًا في صفوف جيش الاحتلال في مايو الماضي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين وإصابة ضابط خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة مع الفصائل الفلسطينية، ما يرفع حصيلة القتلى في صفوفه منذ بداية العدوان الغاشم على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 644 قتيلا، بينما ارتفع حصيلة قتلاه إلى 38 قتيلًا فقط في شهر مايو الماضي.

السرطان يضرب المستوطنين

وبحسب موقع «والا» العبري، يضرب مرض سرطان الرئة المستوطنين الإسرائيليين، إذ جرى الكشف عن أكثر من 2500 مريض جديد في إسرائيل منذ عام 2020، وفي ثلثي الحالات، يتم اكتشاف المرض في مراحل متقدمة بعدما يغزو الورم الأنسجة.

وأعراض المرض هي السعال الجاف أو البلغم أو الدموي، وضيق التنفس، وألم الصدر، وفقدان الوزن، والإرهاق والضعف.

حوادث متكررة

وتتعرض مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي لحوادث تتعلق بالطعن أو الانفجارات المتكررة، حيث أصيب مساء الجمعة رجل عمره 50 عامًا بجروح خطيرة، نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مستوطنة، كما أصيبة شابة بجروح جراء تعرضها لقطع من الزجاج، بعد سقوط وابل صاروخي على الجليل الغربي.