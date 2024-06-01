أحمد موسى يكشف تفاصيل مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025 (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، الذي سيناقش غدا بمجلس النواب، مطالبا أعضاء المجلس، بأن تكون الأولوية للمواطن، حيث لا حديث يعلو على ملف الموازنة.

وقال «موسى» خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مجلس النواب عليه مسؤولية تاريخية عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025، ومن المقرر أن يجري تطبيق هذه الموازنة الجديدة بعد شهر من الآن.

وأضاف «موسى» مساء اليوم السبت، أنه اطلع على أكثر من نصف ملف مشروع الموازنة العامة الجديد للعام 2024-2025، الذي به العديد من المزايا للمواطنين، خاصة القطاعات التي بها دعم، مثل الخبز أو الصحة أو التعليم، وسيكون فيه بعض الأمور التي قد لا تعجب البعض.

وتابع أن ملف الأجور والمعاشات والتعليم والصحة، من أبرز الملفات التي تشغل المواطن في مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى موضوع الأسعار، التي تعد الشغل الشاغل للمواطن، كما أن الضرائب في الموازنة الجديدة، ستصل إلى ملياري جنيه.

ولفت إلى أن الدعم ما زال مستمرا في كل القطاعات، سواء التعليم أو الصحة أو المواد البترولية، حيث الدعم لقطاع التعليم في الموازنة المالية للعام الحالي 165 مليار جنيه، وجرى زيادة هذا الرقم إلى 214 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 30%، كما أن هناك زيادة كبيرة لقطاع الصحة في الموازنة الجديدة، كما أن الحكومة ستدعم ملف الخبز بأكثر من 100 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديد للعام المالي المقبل.