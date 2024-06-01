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هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب قبلت مناقشة إنهاء الحرب عبر 3 مراحل

كتب:

محمد عزالدين
08:50 م | السبت 01 يونيو 2024
مجلس الحرب الإسرائيلي

مجلس الحرب الإسرائيلي

أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر، بأن إسرائيل قبلت مناقشة إنهاء الحرب في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضح المصدر لهيئة البث الإسرائيلية، بأن المرحلة الأولى من الصفقة تشمل إطلاق سراح المحتجزات والمجندات والمسنين ومصابين.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية، إلى تأكيد المصدر بأن المرحلة الثانية من الصفقة تشمل إطلاق سراح الرجال والجنود وبقية المصابين، والمرحلة الثالثة من صفقة التبادل تشمل الإفراج عن جميع الجثث.

وأشارت الهيئة، إلى أن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف القتال إذا خرقت حماس شروط صفقة التبادل.

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