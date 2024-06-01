هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب قبلت مناقشة إنهاء الحرب عبر 3 مراحل

أكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر، بأن إسرائيل قبلت مناقشة إنهاء الحرب في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضح المصدر لهيئة البث الإسرائيلية، بأن المرحلة الأولى من الصفقة تشمل إطلاق سراح المحتجزات والمجندات والمسنين ومصابين.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية، إلى تأكيد المصدر بأن المرحلة الثانية من الصفقة تشمل إطلاق سراح الرجال والجنود وبقية المصابين، والمرحلة الثالثة من صفقة التبادل تشمل الإفراج عن جميع الجثث.

وأشارت الهيئة، إلى أن إسرائيل تحتفظ بحقها في استئناف القتال إذا خرقت حماس شروط صفقة التبادل.