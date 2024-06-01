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محافظة الجيزة تنشر رابط التقديم على رياض الأطفال للمدراس الرسمية واللغات

كتب:

محمد عيسى
08:49 م | السبت 01 يونيو 2024
رياض الأطفال -ارشيفية

رياض الأطفال -ارشيفية

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، قبل قليل، عن بدء التقديم إليكترونيا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2024 / 2025.

 

ووفقاً للمحافظة فقد جاء نص البيان كالتالي: يبدأ من اليوم التقديم ">إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2024 / 2025 والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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