محافظة الجيزة تنشر رابط التقديم على رياض الأطفال للمدراس الرسمية واللغات

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، قبل قليل، عن بدء التقديم إليكترونيا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2024 / 2025.

ووفقاً للمحافظة فقد جاء نص البيان كالتالي: يبدأ من اليوم التقديم ">إلكترونيا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2024 / 2025 والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/