محافظة الجيزة تنشر رابط التقديم على رياض الأطفال للمدراس الرسمية واللغات
كتب:
محمد عيسى
08:49 م | السبت 01 يونيو 2024
رياض الأطفال -ارشيفية
أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، قبل قليل، عن بدء التقديم إليكترونيا لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2024 / 2025.
ووفقاً للمحافظة فقد جاء نص البيان كالتالي: يبدأ من اليوم التقديملمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسى 2024 / 2025 والتقديم من خلال الرابط التالي: