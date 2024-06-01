تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بالتعاملات المسائية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال منتصف التعاملات المسائية اليوم السبت 1-6-2024، وفقا لبيانات الأسعار من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون»، 3095 جنيهات للبيع، بعدما سجل صباحا 3110 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في السوق

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في منتصف التعاملات المسائية نحو 3549 جنيه بعدما سجل 3554 جنيهًا للشراء، بانخفاض 5 جنيهات، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات المسائية نحو 2661 بعدما سجل صباحا 2666 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجّل نحو 24 ألفا و840 جنيها، بعدما سجل صباحا 24 ألفًا و880 جنيهًا دون سعر المصنعية والضريبة، بانخفاض 40 جنيها.

جاءت الأسعار عقب انخفاض الطلب على الذهب الفترة الحالية، وتراجع السعر العالمي وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2327 دولارًا.