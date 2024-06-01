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موعد انتهاء مهلة الأجانب الموجودين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة

كتب:

محمد بركات
09:30 م | السبت 01 يونيو 2024
وزارة الداخلية -صورة أرشيفية

وزارة الداخلية -صورة أرشيفية

كشف مصدر أمني عن موعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية.

وصرح المصدر أنه بتاريخ 30/ 6/ 2024، ستنتهى المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات، واعتبارًا من يوم 2024/7/1 سيتم إيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.

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