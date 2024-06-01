أسامة كمال: أسر المُحتجزين مٌتخوفة من عرقلة نتنياهو لمبادرة بايدن

قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك خلافات كبيرة في الداخل الإسرائيلي على المستوى السياسي والعسكري، من رد عرقلة نتنياهو صفقة الرئيس الأمريكي، لافتًا إلى أن المُؤسسات الأمنية تضغط في سبيل الوصول لصفقة تبادل للأسرى والوصول لهُدنة وهذا مٌتفق مع المسار الأمريكي، ونتنياهو كان يٌعرقل هذا المسار، حيث قام ممثل الجيش الإسرائيلي في فريق التفاوض بفضح بطريقة نتنياهو، قائلًا: «لن يتم الإفراج عن أسير إسرائيلي في حال استمرار نتنياهو في الحكم».

تخوفات من عرقلة نتنياهو لمبادرة تبادل المحتجزين

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديمه برنامجه «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أن أسر الأسرى عندما علمت بمبادرة بايدن احتفت بها، لكن أعلنت الأسر في التظاهرات تخوفها من عرقلة نتنياهو لهذه المبادرة، متابعًا: «نحن أمام مقترح وضعت مصر الكثير من النقاط به، باعتبارها الجزء الرئيسي في جهود الوساطة بمشاركة دولتي قطر وأمريكا، وستستمر مصر في بذل جهودها لنجاح جولة المفاوضات في خفض التصعيد».

مصر تفتح الباب أمام العالم لمعرفة مسؤولياته

وأشار، إلى أن قمة مصر للسلام تمكنت من فتح الباب أمام العالم لرؤية مسؤولياته، وبات العالم في موقف مُحرج في تعارضه مع الحق، متابعًا: «نحن الآن أمام معبر رفح الذي استولت عليه إسرائيل، لكن هذا ما يعارض اتفاقية 2005 التي تعطي إدارة المعابر للسلطة الفلسطينية».