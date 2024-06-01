قصواء الخلالي: خطاب بايدن عن غزة استهدف الداخل الإسرائيلي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة استهدف في المقام الأول الداخل الإسرائيلي، منوهة إلى وجود تصاعد كبير في الأحداث على المستوى الدولي.

وأضافت خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية cbc، أن خطاب بايدن أثر في توجهات العالم الإخبارية وكان له 3 مستهدفات، فقد خاطب الشارع الأمريكي مع اقتراب الانتخابات الامريكية، بشأن وجود مقترح لوقف الحرب في غزة.

وتابعت أيضا أنه خاطب المنطقة بما فيها مصر بشأن رغبته في وقف إطلاق النار، أما المستهدف الثالث فكان مخاطبة الداخل الاسرائيلي، والعمل على قبول المقترحات لوقف إطلاق النار.

وأشارت الخلالي، إلى أنه توجد حالة من التخبط بالداخل الاسرائيلي، لافتة إلى أن هناك مظاهرات حدثت في إسرائيل احتجاجا على سياسة قادتهم، وهذا منحنى جيد بالنسبة لنا.