لميس الحديدي: اقتراح بايدن لوقف حرب غزة جاء بعد إدراك واشنطن فشل إسرائيل

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن ردود الأفعال لا زالت تتوالى حول مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، حول التهدئة في قطاع غزة، فبينما قالت حماس إنها تنظر بإيجابية حول المقترح الذي يستهدف إيقاف إطلاق النار لكنها لن تدخل مفاوضات شروطها إسرائيلية بحتة، ولن تقبل بغير تواجد مصري فلسطيني على معبر رفح.

الداخل الإسرائيلي ممزق

تابعت عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «on»: «بالرغم من أن المقترح الأمريكي، لا يختلف عن الطرح المصري؛ لكن الفارق هنا أنه على لسان الرئيس الأمريكي وللمرة الأولى، يأتي على على الداخل الإسرائيلي الممزق الذي تتنازعه أطراف بين التطرف وطرف آخر يرغب في إنهاء الحرب وتسلم الأسرى».

إعادة إعمار غزة

ولفتت إلى أن الجديد في مقترح الرئيس الأمريكي، هي ثلاث عبارات مهمة، وهي إيقاف الحرب وانسحاب إسرائيل وإعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر بمكانة إعلان أمريكي أن تلك الحرب لم تؤت أي نتائج سواء على الصعيد السياسي أو على صعيد المليارات التي تدفقت على إسرائيل عسكريا وأن النتائج على الأرض لم تحقق سوى دمار غزة واستشهاد 36 ألف فلسطيني.

فشل تل أبيب في تحقيق أهدافها

وعن أهمية التوقيت لمقترح بايدن عقبت قائلة: «أسباب عديدة وراء التوقيت في طليعتها منها إدراك واشنطن فشل تل أبيب في تحقيق أهدافها حتى أقل هدف وهو الإفراج عن المحتجزين، وفي الوقت ذاته تصاعد حدة الانتقادات في الداخل الأمريكي نفسه لإسرائيل مع تراجع رقعة حصانتها مع قرارات العدل و«الجنائية الدولية» بما يحرج واشنطن، ومع تلك الأسباب يأتي اقتراب الانتخابات الأمريكية الذي يدفعها لدعم جولة المفاوضات الأخيرة القادمة والتي ستكون فيها مصر وقطر فاعلتين».