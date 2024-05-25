يحب برج القوس المرح والانطلاق والسفر والمغامرات ولا يخاف من المخاطرة، لكنه يخاف من تحمل المسؤولية ليس لأنه لا يقدر عليها ولكن لأنه يحب أن يكون حرًا بلا أي قيود، وحين يجد نفسه في موضع مسؤولية يكون قدرها بجدارة.

ومن مشاهير برج القوس، الفنان حسن يوسف، والفنانة بوسي، والمطرب عاصي الحلاني، والأديب نجيب محفوظ، والفنان العالمي، براد بيت، وفيما يلي نعرض تفاصيل حظك اليوم برج القوس السبت 25-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج القوس أنك على وشك تحقيق إنجاز في حياتك المهنية، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراء حاسم من لتحديد الاتجاه الذي تريد أن تسلكه، وتحليل الإيجابيات والسلبيات بعناية، ومن المرجح أن يزيد دخلك بشكل كبير خلال الأيام القادمة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

تنصك الأفلاك بأن تكون حذرا لمحاولة شخص أخر في حياتك العاطفية وعدم الاهتمام بذلك يساعدك في تقوية علاقتك.