يتمتع مواليد برج القوس بالمرح والطرافة وطيبة القلب كبيرة، وهم من الشخصيات الفكاهية والمبهجة التي تستطيع إخراج نفسها وإخراج المحيطين بها من كبواتهم، لكنها عفوية بشكل كبير ما قد يجعلهم يرتكبون الحماقات دون قصد.

ومن مشاهير برج القوس الفنان حسن يوسف، والفنانة بوسي، والمطرب عاصي الحلاني، والأديب نجيب محفوظ، والفنان العالمي، براد بيت، وفيما يلي تقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 28-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج القوس أن تعيد ترتيب أوراقك وتعرف جيداً كيف يمكن أن تدير المعركة، وتتحكم في تصرفاتك غير المسؤولة، كما أن الأموال التي يوفرها عملك الآن غير كافية لتغطية النفقات، لذا يجب أن تبدأ في البحث عن عمل آخر يساعدك على زيادة الدخل.

حظك اليوم برج القوس علي الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي قد يكون اليوم مميزا على مستوى علاقتك بالحبيب، فهذا اليوم هو الوقت المثالي لتبادل المشاعر مع الحبيب، وإعادة العلاقة إلى طبيعتها القديمة والتقارب بينكما من جديد.