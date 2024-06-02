بشرى للمقبلين على الزواج.. هل تنخفض أسعار الذهب قبل عيد الأضحى؟

خلال فترة الأعياد، يتجه عدد كبير من الشباب إلى الخطوبات والزفاف خلال فترات إجازة الأعياد، ما يفرض عليهم متابعة أسعار الذهب وتوقعاتها خلال الأيام المقبلة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وللتعليق على ذلك، قال حسام العجمي، رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة جولد بيليون لتداول الذهب، إنه من المتوقع أن تتراجع أسعار الذهب نسبيًا خلال الفترة المقبلة، وحتى عيد الأضحى المبارك، خاصة أن أسعار الذهب العالمية تراجعت خلال نهاية تداولات شهر مايو، والسعر العالمي أصبح هو العامل الأساسي في تسعير الذهب المحلي.

توقعات أسعار الذهب قبل عيد الأضحى

وأضاف «العجمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر الذهب في الوقت الحالي منخفض قليلًا بسبب اتجاه المواطنين لشراء لوازم الأعياد واللحوم والأضاحي، وهو ما قلل الاتجاه نحو الذهب ولذلك انخفض السعر بسبب انخفاض الطلب محليا، بالإضافة لانخفاض السعر العالمي.

هل تتراجع أسعار الذهب عقب عيد الأضحى؟

وتوقع «العجمي» أن المحدد الأساسي في أسعار الذهب خلال هذه الفترة هو الأسعار العالمية للذهب، والقوة الشرائية من المواطنين على الذهب، وكذلك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ولفت إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مستقر خلال الوقت الحالي في البنوك، موضحا أن المؤثر الحالي في سعر الذهب هو السعر العالمي والطلب على الذهب، فإذا ارتفع الطلب على الذهب عقب نهاية عيد الأضحى سترتفع الأسعار بعض الشيء.

وتراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الأولى لشهر يونيو بقيمة 10 جنيهات، مقارنة بأسعار نهاية تعاملات شهر مايو، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.