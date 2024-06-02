رئيس جامعة القاهرة يعلن استحداث جائزة لإبراز نخبة العلماء المؤثرين

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، استحداث جائزةٍ لأول مرة بالجامعة وهي جائزة «الرواد»، وفقًا لمعايير قادرة على إبراز النخب العلمية من علماء الجامعة المؤثرين على المستوى الأكاديمي والمجتمعي والقومي، مشيرًا إلى أنّ الجائزة بمثابة شكر خاص من نوعه لكل علمائنا الذين يقدمون جهودهم لخدمة الوطن والبحث العلمي.

تقدير منتسبيها على مدار التاريخ

وقال الخشت، إنّ جامعة القاهرة دائمًا ما تكون حريصة على تقدير منتسبيها على مدار التاريخ، وبالتالي فإنّ جائزة «الرواد» في إطار رؤية جامعة القاهرة لتشجيع وتحفيز جميع منسوبيها من خلال تقدير الأداء والجهود المميزة، موضحًا أنّ الجامعة حرصت منذ عام 1981 على إنشاء جوائزها المختلفة لكي تمنح لأعضاء هيئة التدريس تقديرًا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع وتشجيعًا للمتميزين منهم الذين أسهموا بنشاط ملحوظ في الارتقاء بتصنيف الجامعة محليًا ودوليًا.

تحفيز الجميع على استمرار العطاء

وأضاف أنّه خلال الفترة من 1981 حتى 2024 عملت الجامعة على زيادة وتنوع الجوائز العلمية الممنوحة في جميع القطاعات هي جوائز الجامعة التشجيعية، والتفوق والتميز العلمي، والتقديرية إلى جانب جائزة نجيب محفوظ، وجائزة الأميرة فاطمة، مشيرًا إلى أنّ الهدف من الجوائز ليس التكريم فقط، وإنّما تحفيز الجميع على استمرار العطاء من الشباب والعلماء والرواد بمختلف تخصصاتهم دون توقف.

وشدد على أن مجلس جامعة القاهرة وافق على استحداث جائزة الرواد ومعايير الاختيار وهو استمرار لنهج إدارة الجامعة على تكريم كبار العلماء بالجامعة من أصحاب الأداء المميز وخاصة من أعضاء هيئة التدريس المؤسسين والذين لهم جهود بارزة في خدمة المجتمع على مستوى الجامعة والدولة، وستقدم الجائزة في 4 مجالات وهي العلوم الأساسية والعلوم الطبية والعلوم الهندسية وأخرى في العلوم الإنسانية والاجتماعية، على أن تكون قيمة الجائزة 100 ألف جنيه لكل جائزة، ويمنح من يحصل عليها شهادة تقدير.