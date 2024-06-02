«التنمية الصناعية»: 40% نموا في إجمالي مساحات الأراضي المخصصة للقطاع

عقدت ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية اجتماعاً مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية برئاسة محمد هنو، لبحث مطالب المستثمرين بالمحافظة.

توسع بفروع الهيئة وتحديثها بالتوازي مع التحول الرقمي الشامل

و خلال عرض تقديمي، شرحت ناهد يوسف دور الهيئة التنموي والداعم للقطاع الصناعي وآليات التخصيص المرتبطة بالأراضي الصناعية، وكشفت تحقيق نموا يدور حول نسب الـ40% من إجمالي مساحات الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي في عام 2023-2024 بالمقارنة بإجمالي المساحات الأراضي المخصصة بالقطاع الصناعي عام 2022-2023.

وأشارت إلى تقديم الهيئة العديد من الحوافز والتيسيرات منها: خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض، وخفض جدية حجز الأراضي الصناعية من 100 ألف جنيه ليصبح 10% من إجمالي ثمن الأرض المخصصة من خلال الخريطة الاستثمارية، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية، كما يتم الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة تفصيلية، والإعفاء من تقديم خطاب الاستعلام الائتماني والملاءة المالية.

وحول دعم قطاع المشروعات الصغيرة أفادت رئيس الهيئة بأن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أقامت 16 مجمعا صناعيا في 15 محافظة مما ساهم في إتاحة 4808 وحدة صناعية مجهزة بشكل تام للمستثمرين ورواد الأعمال لافتة إلى توافر نسبة 63% من تلك الوحدات الصناعية بمحافظات الصعيد، وذلك لدعم معدلات التنمية الصناعية بأقاليم الصعيد.

وأضافت أنه من ضمن التيسيرات التي تمّ إقرارها إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل 3 أو 5 سنوات بدلاً من التردد على الهيئة كل عام.

وصرحت بأن الهيئة قامت مؤخرًا بزيادة عدد مكاتب الاعتماد إلى 14 مكتبا وبيت خبرة لخدمات إصدار التراخيص الصناعية بهدف تغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات، ولتوسيع دائرة الاختيار أمام المستثمر وتيسيراً عليه في استخراج التراخيص الصناعية في أسرع وقت ممكن.

فيما أكّد رئيس الجمعية بأن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تعمل على تشجيع الاستثمار الصناعي، ولديها مشروع كبير لدعم المستثمر الصغير، حيث لدى الجمعية 5.5 مليار جنيه محفظة تمويلية، وتسعى لدعم وإقراض المشروعات الصغيرة الناشئة.

وأوضح أنَّ الجمعية تواصل توسعاتها في جميع محافظات الجمهورية لخدمة رواد الأعمال من خلال 120 فرعا بـ19 محافظة وتسعى لفتح قنوات اتصال مع كبار المسؤولين لحل مشاكل المستثمرين، مؤكدًا الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين فرع الهيئة والجمعية تجتمع دوريًا لحل مشاكل مستثمري المحافظة أولًا بأول.