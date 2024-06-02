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كيف تحصل على عائد نصف سنوي 11750 جنيها من شهادة بنك التنمية الصناعية؟

كتب:

منة العشماوي
12:28 م | الأحد 02 يونيو 2024
العائد على شهادة ادخار

العائد على شهادة ادخار

يقدم بنك التنمية الصناعية الحكومي أنواع متعددة من الشهادات الادخارية من بينهم شهادة اختيارك بعائد 23.5% سنويًا، يصرف نصف سنويًا، والمدة 3 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التنمية الصناعية لشهر يونيو 2024، يكون الحد الأدنى لشراء شهادة اختيارك بعائد 23.5%، هو 50 ألف جنيه في أول مرة للشراء، وبعد ذلك يمكن زيادتها بمضاعفات الـ5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.

كيف تحصل على عائد 11750 جنيهًا من الشهادة؟

ويمكن لصاحب المبلغ 100 ألف جنيه، الحصول على عائد 11750 نصف سنويًا بشكل ثابت طوال مدة الشهادة الـ3 سنوات.

وشهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية، متاحة للأفراد الطبيعيين فقط سواء مصريين أو أجانب وباسم القصر بشروط محددة من البنك، فيما يتم احتساب العائد من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

تفاصيل استرداد شهادة اختيارك

ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور6 أشهر من تاريخ الإصدار وفي حال استرداد الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق يتم إعادة احتساب العائد على أساس العائد المستحق عن الشهور الكاملة فقط بعد تطبيق غرامة استرداد.

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