بـ«أعلى فائدة».. تفاصيل حساب توفير بعائد تصاعدي من بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية الحكومي عددا من المنتجات المصرفية بعوائد مرتفعة، من بينها حساب توفير ستار بعائد تصاعدي للأفراد بالعملة المحلية أي الجنيه المصري.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التنمية الصناعة لشهر مايو 2024، يقدم حساب التوفير التصاعدي للعملاء الأفراد، وبالنسبة لسعر العائد متدرج حسب رصيد العميل الفعلي.

تفاصيل حساب توفير التصاعدي

ويطبق العائد على الحد الأدنى لرصيد حساب العميل خلال الشهر، إذ يتم احتساب العائد اعتبارًا من الشهر التالي لإيداع الأموال.

ويصرف بنك التنمية الصناعية العائد شهريًا حسب رصيد الحساب، ونرصد في السطور التالية أسعار العائد حسب الشريحة.

أسعار العائد على حساب التوفير التصاعدي

وتشمل أسعار العائد على حساب التوفير التصاعدي التالي:

- المبلغ الأقل من 5 آلاف جنيه العائد 7% سنويًا.

- من 5 آلاف جنيه وأقل من 100 ألف جنيه العائد 10%.

- من 100 ألف جنيه وأقل من 400 ألف جنيه العائد 11%.

- من 400 ألف جنيه وأقل من مليون جنيه 12%.

- من مليون جنيه وأقل من 5 ملايين جنيه 13%.

- من 5 ملايين جنيه وأقل من 10 مليون جنيه 15%.

- من 10 مليون جنيه وأقل من 20 مليون جنيه 16%.

- من 20 مليون جنيه فأكثر 18%.