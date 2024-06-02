الأحوال المدنية: إيفاد القوافل المجهزة فنيا ولوجيستيا في المحافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا لتقديم الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – مطروح - المنوفية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – أسيوط - شمال سيناء- الدقهلية».

وأسفرت القوافل عن استخراج عدد «8549» بطاقة رقم قومي، وعدد «23123» مصدرا مميكنا، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها اعتبارا من يوم 1-6-2024.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة «15340» لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – «15341» لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث جرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل «1024» بطاقة رقم قومي و«288» مصدرا مميكنا.

وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوي الهمم» وإيفاد مأموريات لـ«37» حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وأوفد القطاع مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من النوادي الخاصة، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لـ«369» مواطنا ومواطنة، كما واصل المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم تلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ«256» مواطنا ومواطنة.