«الداخلية» تطلق 3 خدمات جديدة داخل قطاع الأحوال المدنية.. منها «خط ساخن»

أصدرت وزارة الدخلية 3 خدمات جديدة داخل قطاع الأحـــــــوال المدنية بهدف التسهيل والتسير على كبار السن، حيث خصصت 3 أرقام ساخنة للرد الجمهور على مدار الـ24 ساعة.

وذكرت الوزارة أنه يمكن الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية، والرد على الاستفسارات الاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم (16582)، واستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الإتصال برقم 15341.. ولكبار السن والحالات الخاصة»المرضية والإنسانية«وذوي الهمم على رقم 15341».

ويمكن توصيل الخدمة للمنازل، كما جرى تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمى 15340 – 15341».