«الداخلية» تفتتح المركز النموذجي بمقر قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

أعلنت وزارة الداخلية، افتتاح المركز النموذجي «أحوال إكسبريس» بمقر الأحوال المدنية بالعباسية، في إطار تفعيل تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

المركز النموذجي «أحوال إكسبريس»

المركز النموذجي «أحوال إكسبريس» بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصري ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومي وتسليمها بشكل لحظي في (20 دقيقة) .

خدمة الكول سنتر

كما تم تجهيز المركز بخدمة الكول سنتر على رقمي (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوي الهمم قادرون باختلاف) لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية للإنتقال الفوري بالخدمة المطلوبة.

الماكينة الذكية

كما تم تزويده بالماكينة الذكية (للقيد العائلي الفوري الرقمي) بمركز القطاع النموذجي بديوان القطاع بالعباسية والمزودة بخاصية التحصل النقدي والتي يمكن للمواطن من خلالها دون تدخل عنصر بشري استخراج القيد العائلي المميكن «إذا كان سبق له استخراجه» من خلال شاشتها التلامسية عقب تحققها من هويته ومطابقة بصمة الوجه أو أحد الأصابع وما هو مسجل عنه بقاعدة بيانات الرقم القومي البايومترية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.