ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بتهمة تصنيع الحشيش في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنّ عنصرا إجراميا شديد الخطورة، متهم بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، ويتخذ من إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السلام أول مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل الشقة المشار إليها على «40 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2 خزينة وعدد من الطلقات - أدوات وخامات تصنيع المواد المخدرة- ميزان حساس»، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,8 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.