الأجهزة الأمنية تنجح في القبض على المتهم بإنهاء حياة 3 سيدات كتب: محمد بركات 08:19 ص | السبت 25 مايو 2024 القبض على متهم.. تعبيرية تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بإنهاء حياة 3 سيدات، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الأجهزة الأمنية تضبط 63 طن دقيق أبيض بلدي مدعم خلال 24 ساعة الأجهزة الأمنية تنفذ حملة لمتابعة التزام سائقي الأجرة بتعريفة الركوب السر في اسم «رضا».. كيف كشفت الأجهزة الأمنية بداية جرائم سفاح الجيزة؟ الأجهزة الأمنية بالقاهرة تستجيب لاستغاثة عجوز طلبت نقلها إل المستشفى الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثتي شاب وزوجته الأجهزة الأمنية بالقاهرة تضبط تشكيلات عصابية تخصصت في جرائم السرقة الأجهزة الأمنية القبض الداخلية بقلم محمد بركات