كاتب صحفي: تأزم الأوضاع في غزة على الصعيدين الإنساني والميداني

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّنا أمام مقترح جديد وتوافق ثلاثي مهم للغاية، بناء على البيان المشترك الذي صدر عن مصر والولايات المتحدة وقطر، موضحا أن هذا التوافق يدل على وجود إرادة سياسية من الوسطاء الثلاثة للضغط على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للاستجابة إلى الهدنة.

اتساع رقعة الصراع في المنطقة

وخلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامي محمد المهدي، أكد أنّ الأوضاع على الصعيدين الإنساني والميداني في قطاع غزة تتأزم كثيرا، وأيضا على صعيد اتساع رقعة الصراع في المنطقة بأكملها.

وقف إطلاق النار

وتابع: «توافر الإرادة السياسية والحراك الدبلوماسي والسياسي، والتوافق بين الوسطاء الثلاثة، مهم للغاية، حتى لتشجيع الأطراف الأخرى على دعم هذا البيان، مواصلا: «هذه التحركات أحيت مسار التفاوض بعد أيام عجاف»، مضيفا «مقترح بايدن يلبي تطلعات كل الأطراف فيما يتعلق بوقف إطلاق النار».