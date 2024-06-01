محلل سياسي: صفقة بايدن بشأن غزة وافق عليها مجلس الحرب الإسرائيلي قبل إعلانها

قال الدكتور خالد شنيكات، المٌحلل السياسي، إن المظاهرات الإسرائيلية لا تزال مُستمرة، لكنها ليست مُؤثرة، لافتًا إلى أن 75% من اليمين الإسرائيلي مُؤيد للحرب على قطاع غزة، لكن التغير المُهم في صفقة تبادل المحتجزين التي بادر بها بايدن، هو أن مجلس الحرب وافق عليها قبل الإعلان عنها.

الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي نتائج

وأضاف «شنيكات»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، خلال برنامج «عن قرب»، المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش الإسرائيلي تغير مزاجه في تأييد الحرب والدفع بقوة، ووصلت لمرحلة الإنهاك، وعدم تحقيق نتائج على أرض الواقع، لافتًا إلى أن محكمة العدل الدولية ذاهبة إلى اتخاذ قرارات حاسمة مع إسرائيل ضمن المُهلة وباتت مسألة إنهاء الحرب مُهمة.

إسرائيل تعيش في عزلة دولية

وواصل: «إسرائيل باتت تعيش في عُزلة دولية، ودول كانت مُؤيدة لإسرائيل بدأت في توجيه الانتقادات لها، وأصبح هناك دول أوروبية التحقت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية»، مشيرًا إلى أن التظاهرات الإسرائيلية ليست وحدها التي تدفع حكومة الاحتلال بتغيير مسارها، لكن هناك ضغوط مختلفة تدفع إلى ذلك.