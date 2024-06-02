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أستاذ في العلاقات الدولية: مصر تحمل إسرائيل مسؤولية تفاقم الأوضاع في غزة

كتب:

منة شبانة
10:26 ص | الأحد 02 يونيو 2024
أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية

أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية

قال أحمد سيد، أستاذ في العلاقات الدولية، إنّ مصر تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع في غزة، وعدم دخول المساعدات الإنسانية، واستمرار العدوان تجاه المدنيين.

مصر تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة

وأضاف خلال مداخلة عبر zoom ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّ الاجتماع الثلاثي المصري والأمريكي والإسرائيلي، اليوم، يأتي في سياق الجهود المصرية المستمرة، لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني بوقف نزيف الدم، وتشغيل المعبر من الجانب الفلسطيني، لإدخال المساعدات.

إطلاق سراح الأسرى

وأكد أنّ التحرك المصري يسير مع المسار الأصلي وهو العمل كدور وساطة في إطار الوصول إلى هدنة، ما أعلنه الرئيس الأمريكي، جو بادين، عن دعوة الأطراف المختلفة للوصول إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى، وإنهاء هذه المعاناة.

وتابع: «الموقف المصري يلعب دورا مهما سواء للجانب الفلسطيني بإدخال المساعدات، وتحريك الأمور على المسار السياسي والأمني، ومصر دائما تعمل على وقف النزيف والمعاناة للشعب الفلسطيني، وهناك نوع من التفائل في ظل الاجتماع الثلاثي».

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