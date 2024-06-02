موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنيا، مؤكدة أنها ستظهر اليوم الأحد، عقب اعتمادها من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبحضور المهندس حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2024

وقال وكيل وزارة التعليم بالمنيا، في تصريحات لـ«لوطن»، إن التصحيح ورصد الدرجات تم بدقة وشفافية لضمان حصول كل طالب على حقه، لافتا إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2024 ستظهر خلال اليوم بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

التزام الجميع بالتعليمات واللوائح

وكان محافظ المنيا شدد على سرعة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا 2024، وذلك خلال تفقد لجان الامتحانات في جميع مدن ومراكز محافظة المنيا، للتأكد من سير العملية بشكل منظم ونزيه، مشددا على التزام الجميع بالتعليمات واللوائح ومنع أي محاولة للغش، مع توفير سبل الراحة والدعم للطلاب والعمل على انتهاء تقدير الدرجات قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.