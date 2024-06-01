رئيس جامعة المنيا يتفقد أعمال الامتحانات بعدد من الكليات

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولات تفقدية جديدة في بداية الأسبوع الثاني لامتحانات كليات الجامعة، حيث تفقد لجان امتحانات كلية الصيدلة، التي يؤديها الطلاب بمركز الاختبارات الإلكترونية، أعقبها جولتين آخرتين، للجان كليتي الحاسبات والمعلومات، والسياحة والفنادق.

كان في استقبال رئيس الجامعة خلال جولاته التفقدية، عمداء تلك الكليات ووكلائها.

تهيئة المُناخ المُلائم للطلاب وإتاحة سبل الراحة لهم

تابع الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، مدى الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتطبيق كافة التعليمات والإجراءات المُتخذة التي تضمن تهيئة المُناخ المُلائم للطلاب، وإتاحة سبل الراحة لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها؛ لتأدية الامتحانات دون أي مُعوقات.

التزام المراقبين والملاحظين بكافة التعليمات

أكد رئيس الجامعة، أن الامتحانات تسير بهدوء، وسط تواجد مستمر من عمداء الكليات ووكلائها، والتزام المراقبين والملاحظين، حيث يُؤدي الاختبارات نحو 80 ألف طالباً وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة.