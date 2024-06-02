محافظ المنيا: توريد 340 ألف طن قمح للشون والصوامع منذ بداية الموسم

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث تم توريد 340 ألف طن و787 كيلو جراما منذ منذ بدء الموسم، وذلك في 42 موقعا تخزينيا، مشيرا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.

انتظام أعمال توريد القمح

وشدد محافظ المنيا على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بالمنيا، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة دون تصريح من مديرية التموين، ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محاضر للسيارات المخالفة.