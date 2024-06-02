نص خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف: أفضل أعمال العشر الأول ذي الحجة

ذكرت وزارة الأوقاف أنَّ نص خطبة الجمعة المقبلة سيدور حول «أفضل أعمال العشر الأول ذي الحجة»، وجاء في بدايتها «الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وأشهد أن لا إلهَ إِلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأشهد أن سيدنا مُحَمَّدًا عبده ورسوله، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلم وبارك عليهِ، وعلى آله وصحبه، ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسان إلى يوم الدين».

نص خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف

وجاء في نص خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف: «إن من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للخيرات، تُضاعف فيها الحسنات، وتتنوع فيها الطاعات، ومن أعظم هذه المواسم العشر الأول من ذي الحجة، فهي أيام مباركة فاضلة عالية القدر والمنزلة، ولا أدل على ذلك من أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه الكريم، تنويها بشأنها وتعظيمًا لمكانتها، حيث يقول الحق سبحانه: {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ * والشفع والوتر، وقال سيدنا عبدالله بن عباس *(رضي الله عنهما: هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة».

موضوع خطبة الجمعة المقبلة من وزارة الأوقاف

وفي سياق الحديث عن نص خطبة الجمعة المقبلة لوزارة الأوقاف، استشهدت الخطبة بقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِي: أَيَّامَ الْعَشْرِ، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ). ومن أفضل أعمال العشر الأول من ذي الحجة الإكثار من الصيام فيها، وأكد هذه الأيام صياما يوم عرفة لغير الحاج، فقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: «يكفّر السنة الماضية والباقية».