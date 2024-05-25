وزير الأوقاف: التعامل بحسم مع أي مخالفة لتعليمات خطبة الجمعة

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا اليوم السبت، مع مديري الإدارات بالمديريات ومديري الإدارات الفرعية على مستوى الجمهورية بأكاديمية الأوقاف الدولية، بحضور عدد من قيادات وزارة الأوقاف ومديري المديريات ضم نحو أربعمائة قيادة على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الدعوية والإدارية.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: «إننا جميعًا ملزمون بأمانة نحملها، وأن الطريق إلى رضا الله (عز وجل) هو اتباع ما شرعه لعباده، وأن خدمة الدين والوطن هي أفضل الطرق، وأشار لقول أحد العلماء: يا ابن آدم، أنت بحاجة إلى نصيبك من الدنيا، ولكن أكثر حاجتك هي لنصيبك من الآخرة».

أهمية اتباع تعاليم الله سبحانه وتعالى

ودعا وزير الأوقاف جميع قادة الوزارة إلى التجديد مع الله (عز وجل)واتباع تعاليمه، مشددًا على أهمية العمل على تطبيق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، والدعوة إلى الله، إذ أن الواجبات الدينية والوطنية تتطلب أداءً مخلصًا وجديًا، وهو مسؤولية جليلة، وأن الرزق قد يأتي بطرق غير متوقعة، وأن العمل الجاد والإخلاص يجلبان البركة.

أكد أن التخطيط والتنظيم الجيدان ضروريان، وحث على تكثيف البرامج التوعوية وتفعيل الأنشطة الدينية والاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الدينية، داعيا إلى مراقبة المساجد وتوفير الدعم المالي للعاملين بها، وتجهيز ساحات العيد وتنظيم صلاة العيد فيها، بالإضافة إلى توفير جميع الاحتياجات المالية للعاملين بالأوقاف.