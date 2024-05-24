نص خطبة الجمعة القادمة من وزارة الأوقاف.. «الحقوق المتعلقة بالمال»

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نص خطبة الجمعة المقبلة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مؤكدا أن موضوع خطبة الجمعة القادمة 31 مايو 2024 ستكون تحت عنوان ««الحقوق المتعلقة بالمال».

خطبة الجمعة القادمة

وحول الحديث عن نص خطبة الجمعة القادمة، تستعرض «الوطن» جزءا منها والذي جاء كالتالي:

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم:

"الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فإن المال قوام الحياة، به تنتظم معايش الناس وتستقيم حياتهم، وهو ملك الله سبحانه وحده، استخلف فيه الإنسان، وجعله أمانة بين يديه اختبارًا له، وامتحانًا لصدق إيمانه ويقينه. حيث يقول الحق سبحانه:

"آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ"ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم:

"إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ"

ما موضوع خطبة الجمعة المقبلة

واستكمالا للحديث عن خطبة الجمعة القادمة، أوضح الوزير أن جاء في نصها:

المؤمن الحق يدرك أن الله سبحانه جعل في المال حقوقًا ينبغي أن تؤدى، حيث يقول الحق سبحانه في صفات المتقين:

"وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"ويصف نبينا صلى الله عليه وسلم أهل المنازل العالية بقوله:

"عَبْدُ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ اللهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ المنازل" فمن هذه الحقوق: زكاة المال، وهي ركن عظيم من أركان الإسلام، حيث يقول الحق سبحانه:

"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"