وزيرة التخطيط: طرح تطوير مربع الوزارات في منطقة وسط البلد للاستثمار قريبا

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أنَّه سيتمّ طرح تطوير مربع الوزارات في منطقة وسط البلد للاستثمار قريبًا بعد أن تتم الدراسات التقييمات، مبينة أنه أيضًا هناك تصور متكامل لوسط البلد.

جاء لك ردا على النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024-2025

وقالت وزيرة التخطيط إنَّ صندوق مصر السيادي يستغل الأصول التي يمكن استثمارها وليس كل الأصول التي تم تحويلها للصندوق، وذلك وفق القانون الذي أقره مجلس النواب، مؤكّدة أنَّ ما تمّ استثماره هو مشروع تطوير مجمع التحرير وتحويله إلى مركز فندقي وتجاري.

فيما أكد سالم، أنه سبق حصر أكثر 4250 أصلا من الأصول غير المستغلة عند إنشاء صندوق مصر السيادي ولم يستفاد بها حتى الآن وما تم نقلة 100 أصل فقط للصندوق، مطالبا ضرورة استغلال أصول الدولة غير المستغلة مما يحقق عائد كبير للدولة.

واستعرض المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للسنة المالية 2024-2025 بحضور محمد معيط وزير المالية، وهالة السعيد وزيرة التخطيط إذ ردت الحكومة على استفسارات النواب.