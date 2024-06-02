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«الأورومتوسطي» يوثق تدمير 85% من المنازل في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

منة شبانة
03:20 م | الأحد 02 يونيو 2024
رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية

أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط ضرورة فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة وإجبار إسرائيل على عدم قصف قوافل المساعدات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقال إنّ النازحون في رفح الفلسطينية غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الغذائية، لافتا أنّ عودة الحياة بشكل طبيعي في جباليا ستستغرق وقتا طويلا جراء القصف الإسرائيلي، مواصلا: «وثّقنا تدمير الاحتلال 85% من المنازل السكنية في قطاع غزة».

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بقلم منة شبانة