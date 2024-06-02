«الأورومتوسطي» يوثق تدمير 85% من المنازل في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي

أكد مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط ضرورة فتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة وإجبار إسرائيل على عدم قصف قوافل المساعدات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقال إنّ النازحون في رفح الفلسطينية غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الغذائية، لافتا أنّ عودة الحياة بشكل طبيعي في جباليا ستستغرق وقتا طويلا جراء القصف الإسرائيلي، مواصلا: «وثّقنا تدمير الاحتلال 85% من المنازل السكنية في قطاع غزة».