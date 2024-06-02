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«إكسترا نيوز» تبرز تقرير «الوطن».. «تحذير من استمرار الأزمة في رفح الفلسطينية»

كتب:

منة شبانة
12:33 م | الأحد 02 يونيو 2024
قناة إكسترا نيوز تبرز عدد الوطن

قناة إكسترا نيوز تبرز عدد الوطن

استعرض برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع «جراهام» أمس، بعنوان «السيسي يحذّر من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية»، إضافة إلى ملف حرب الإبادة في غزة بعنوان «حرب الإبادة مستمرة.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 5 مجازر جديدة بحق الفلسطينيين.. وارتفاع ضحايا المجاعة في قطاع غوة إلى 37»، وملف بعنوان «القاهرة عاصمة السياحة لدول التعاون الإسلامي لعام 2026».

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّ مصر وفق رؤيتها المعلنة بذلت جهودا كبيرة تجاه القضية الفلسطينية، منها إمداد القطاع بأكثر من 80% من جملة المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة، واستضافة الجرحى والمصابين الفلسطينيين، فضلا عن الإجراءات غير المعلنة كاجتماعات ولقاءات القادة السياسية مع مختلف الدول.

وأضاف أنّ الاحتلال الإسرائيلي له 3 أهداف رئيسية من حرب غزة، أولها القضاء على قادة حماس، وإعادة تشكيل وضع قطاع غزة، وإعادة الرهائن والمحتجزين بالقوة، وكل هذه الأهداف لم يُنفذ منها شيء حتى الآن.

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بقلم منة شبانة