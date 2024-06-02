وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية بالشرقية ويحث الطلاب على الاجتهاد

تفقد محمد الضويني وكيل الأزهر اليوم لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023-2024 بالشرقية، في اليوم الثاني للامتحانات والأول للقسم الأدبي، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم.

وكيل الأزهر

وشهدت مدينة «بلبيس» بالشرقية أولى جولات فضيلة وكيل الأزهر اليوم، حيث تفقد فضيلته مقر لجنتي فتيات وبنين بلبيس، وأدى الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء للقسم الأدبي في هدوء واستقرار.

وحثَّ وكيل الأزهر الطلاب على التركيز أثناء الإجابة على الأسئلة، والاجتهاد واستغلال الوقت واستثمار كل لحظة قبل الامتحان وفي أثناء الامتحان، فهذه المرحلة من أهم مراحل الطالب في مسيرته التعليمية.

القسم الأدبي

وفي الشرقية أدى 10590 طالبا وطالبة من القسم الأدبي امتحاناتهم، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية من القسم العلمي 32319 طالبا، و27927 طالبة، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.