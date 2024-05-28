«المعاهد الأزهرية» تعلن خطة تطوير التعليم قبل الجامعي.. بينها تطوير اختبار الثانوية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تطوير اختبار الثانوية الأزهرية وتوظيف التقنية‏ في التقويم، وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية للأزهر الشريف في مرحلة التعليم قبل الجامعي 2030.

وأشار إلى إتاحة دورات تدريبية للموجهين والمعلمين والطلاب الأزهريين في كافة المراحل التعليمية الأزهرية، لتطوير أدائهم وفكرهم ولإتاحة فرص لتنشيط الطاقات الإبداعية لدى الطلاب وبالأخص طلاب المرحلة الثانوية لإعدادهم لسوق العمل أو لاستكمال مرحلة التعليم الجامعي.

الثانوية الأزهرية

أما بالنسبة لامتحانات الثانوية الأزهرية أكد قطاع المعاهد أنه يعمل على توثيق الامتحانات الإلكترونية للمرحلة الثانوية الأزهرية، ولفت إلى حرصه على إمداد مراكز الطعون الإلكترونية بالشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية بالأجهزة والمعدات اللازمة للدورين الأول والثاني، فضلا عن المشاركة في التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لمنظومة التعليم الجديدة وتوفير الاحتياجات اللازمة التربوية والتعليمية اللازمة لتفعيلها.

خطة الأزهر التعليمية

ووفقا للخطة الاستراتيجية للأزهر الشريف في مرحلة التعليم قبل الجامعي 2030، فإنه في إطار تيسير التعليم والثقافة لدى الطلاب الأزهريين تم تسجيل معظم المقررات الدراسية (العربية –الشرعية) على هيئة حلقات تلفزيونية ضمن برامج تعليمية في ظل خطة تطوير المحتوى التعليمي بقناة المركز الإعلامي التعليمي على موقع الفيديوهات الأشهر YouTube، وذلك لعرض البرامج التعليمية للطلاب، كما يتم انتقاء المعلمين والموجهين الذين توجد لديهم خبرة في تدريس الكتب وتيسير عملية التعلم لدى طلاب المرحلة الثانوية وتدريبهم بشكل عملي تطبيقي على أساليب التعلم الحديثة بالأجهزة والمستلزمات التعليمية اللازمة لتطوير طلاب المرحلة الثانوية معرفيا وثقافيا لإعدادهم للمراحل التالية من الحياة العلمية والعملية.