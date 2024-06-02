رئيس مجلس النواب: جهود مؤسسات الدولة ملموسة في تحقيق التنمية المستدامة

ألقى حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في نهاية مناقشات المجلس اليوم، حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 - 2025 توجه فيها بخالص الشكر والتقدير للحكومة ممثلة في وزراء المجالس النيابية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية لتفاعلهم المتميز مع ملاحظات النواب من مختلف الأحزاب والمستقلين.

مناقشات ثرية

وقال رئيس مجلس النواب: «لقد كانت مناقشات ثرية تعكس مشهد ديمقراطي للجمهورية الجديدة، وتفاعل مبهر من الحكومة خلال جلسة اليوم».

وأكد جبالي تقدير مجلس النواب للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، ولجميع مؤسسات الدولة لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخلياً وخارجياً.

مناقشة مشروع الموازنة العامة

وأعلن جبالي استكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بجلسة غداً الاثنين.