أوبك+ توافق على تمديد اتفاق إنتاج النفط الخام حتى عام 2025

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفون مجتمعين باسم «أوبك+»، اليوم الأحد، على تمديد اتفاقهم الرسمي لإنتاج النفط الخام حتى عام 2025، بحسب «CNBC».

إنتاج 39.725 مليون برميل يوميا العام المقبل

وسينتج التحالف 39.725 مليون برميل يوميا، العام المقبل، بحسب جدول نشرته أمانة أوبك، ويمثل هذا الرقم مستويات الإنتاج المطلوبة من الأعضاء الأفراد قبل تطبيق أي تعديلات إضافية على الإنتاج، وسوف يتأثر بمغادرة المجموعة لأنجولا، العضو منذ فترة طويلة في أوبك، في وقت سابق من يناير هذا العام.

كما تتضمن زيادة إنتاج الإمارات بمقدار 300 ألف برميل يوميا، على مراحل تدريجيا ابتداء من يناير 2025 وحتى نهاية سبتمبر من العام المقبل، بحسب «CNBC».

تحالف منتجي النفط

وكان المحللون ومندوبو أوبك+، أشاروا في حديث سابق لهم مع «CNBC»، إلى احتمال كبير بأن يقوم تحالف منتجي النفط بتمديد تخفيضات الإمدادات الحالية.

تخفيضات الإمدادات

وينفذ منتجو أوبك+ مجتمعة حتى نهاية يونيو، 5.86 مليون برميل يوميًا من تخفيضات الإمدادات، منها 2 مليون برميل يوميًا تمثل التزامات بالإجماع بموجب سياسة مجموعة أوبك التي تمتد هذا العام.

وتقوم مجموعة فرعية من التحالف بخفض طوعي بمقدار 1.66 مليون برميل أخرى حتى نهاية عام 2024، بينما تمتد المجموعة الثانية المكونة من 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية حتى نهاية الربع الثاني.

توازن العرض والطلب

وتحول اهتمام المجموعة نحو توازن العرض والطلب، وسط البداية الموسمية لموسم القيادة الصيفي وانتهاء صيانة المصافي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وتتباين آراء المؤسسات بشكل حاد، حيث توقع أحدث تقرير شهري لسوق النفط الصادر عن أوبك لشهر مايو زيادة قدرها 2.25 مليون برميل يوميا هذا العام.

وفي الوقت نفسه، يشير تقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس الشهر الماضي إلى زيادة الطلب بمقدار 1.06 مليون برميل يوميًا فقط.